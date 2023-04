Villefranche-de-Rouergue. L’entente engagée en coupe d’Occitanie

Retour sur les terrains pour les quinzistes avec le début de la coupe d’Occitanie et la réception de Naucelle ce dimanche à 15 heures au stade Henri Lagarde.

Après son élimination fin Mars face à Labruguière qui va jouer la demi-finale du championnat, c’est dire la qualité de l’adversaire, les joueurs de l’entente vont retrouver les joies du terrain avec une compétition de fin de saison qui réunit les clubs de R3 désireux de poursuivre la saison.

Cette coupe d’Occitanie se déroule par poule avec matches aller-retour. Les locaux auront pour adversaires leurs voisins de Naucelle et de Viviez. Des matches qui promettent d’être disputés, seul le premier de poule accédera aux quarts de finale.

Prendre du plaisir est une évidence, ces matches seront aussi l’occasion d’incorporer et de donner du temps de jeu aux joueurs majeurs du pôle jeunes.

Une occasion de s’aguerrir et de faire connaissance aux joutes d’un championnat différent. Cette compétition organisée par la ligue Occitanie permet de prolonger la saison et de préparer la suivante. Pour ces matches, l’entente devrait présenter une formation new-look avec un mix d’anciens et de jeunes bien décidés à ne pas faire la figuration.

Pôles jeunes

Voyage de fin de saison pour le pôle jeunes avec à l’ordre du jour un week-end corrézien : le match de Top 14 CA Brive Corrèze contre la Section Paloise suivi d’un repas en commun au restaurant et d’un hébergement aux Hameaux de Miel à Beynat. Retour dans la journée de dimanche avec grillades et match des seniors au programme.

École de rugby

Toute l’école de rugby participera samedi au tournoi de Bas Quercy à Caussade qui réunit de nombreuses et belles équipes.