Olemps. Les beaux printemps du concours de dessins ont fait l’unanimité

L’association des commerçants, artisans et professions libérales, "Olemps sourire", organisait, samedi 15 avril, un grand concours de dessins ouvert à tous les enfants de la commune de 2 à 12 ans sur le thème "Dessine-moi le printemps". Ils étaient invités à dessiner à, la salle des Quatre-Vents, avec un délai d’une heure à respecter. Trente-cinq enfants ont fait le déplacement pour concourir dans l’une des dix catégories d’âge. Chaque participant a été récompensé et les chocolats de Pâques distribués ont été fort appréciés tout comme l’a été le goûter offert aux enfants et aux parents qui les accompagnaient. Ce sont les succulents cookies de Céline Mouly de "Nom d’un p’tit biscuit" qui avaient été sélectionnés pour régaler les papilles des parents, ravis. Ils ont d’ailleurs exprimé leur gratitude auprès des animateurs de cet après-midi bien sympathique, Martine, Géraldine, Sylvie, Nadine et Jordan, toujours mobilisés pour, avec leur association, faire vivre la commune. Les dessins seront affichés à la pharmacie pendant quelques jours puis, les enfants qui le souhaitent pourront les récupérer.