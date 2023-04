Pruines. Les bibliothécaires en formation

Le 18 avril, à la bibliothèque de Pruines, se déroulait, organisée par la Médiathèque départementale, la 2e des 4 journées de formation des bibliothécaires de la Communauté de Communes Conques Marcillac (CCCM) où 11 bibliothèques ont été créées. Les 3e et 4e jours de formation auront lieu à Nauviale (20 avril et 30 mai). Sept "stagiaires" venant de bibliothèques voisines, Marcillac, Noailhac, Saint-Christophe, Clairvaux ont ainsi été accueillies à Pruines par les bénévoles de la jeune bibliothèque. Au programme du 18 avril, matinée, "Aménagement d’une bibliothèque" par Jean-Baptiste Mercey ; après-midi, "Outils d’animations" par Isabelle Hochart. L’animation était assurée, vidéo à l’appui, par Roxane Jouanneau et Jean-Baptiste Mercey de la Médiathèque départementale. Participait également à cette formation Laetitia Gaubert qui est chargée de mission lecture publique à la CCCM.