Luc-la-Primaube. Les bons gestes pour limiter la pollution numérique

Dans le cadre de la Semaine verte organisée par la municipalité de Luc-la-Primaube, deux ateliers sur la pollution numérique par mail ou sur internet étaient organisés à l’annexe de la mairie à La Primaube. Jessie Virapin, conseillère numérique, a animé à l’aide d’un diaporama, ces deux ateliers qui avaient pour objectif de sensibiliser les participants aux bons gestes et comment agir concrètement pour limiter la pollution numérique par mail ou sur internet. Un grand coup de balai qui s’inscrit dans la transition écologique et contribue à soulager notre belle planète.

Il faut faire régulièrement le nettoyage par le vide dans vos dossiers, conserver uniquement les mails nécessaires, faire un tri régulièrement dans sa boîte mail, supprimer des fichiers dont vous n’avez plus besoin, supprimer les spams et les newsletters, réduire le nombre de destinataires, alléger les messages envoyés, désinstaller des applications devenues inutiles, envoyer vos vieux mails à la corbeille, vider la corbeille, installer un anti-spam sur son ordinateur, libérer votre disque dur de vos photos et vidéos que vous stockerez si besoin sur une clé USB ou un disque externe moins énergivores, mettre en favoris les sites que l’on visite régulièrement, faire des recherches précises avec les mots-clés, choisir un navigateur plus économe, utiliser la Wi-Fi plutôt que la 4G, fermer les onglets inactifs… Installer Firefox comme navigateur, il reste le plus économe devant Google chrome et Edge. Cleanfox vous permettra de vous désabonner à des newsletters. Sources : Ademe, Green IT, Greenpeace, CNRS.