Les comptes Twitter perdent leur badge bleu synonyme de certification : la toile s'emballe

Le badge bleu, synonyme de certification sur Twitter, a été enlevé aux comptes qui l'avaient obtenu : il faut désormais payer un abonnement pour le récupérer. De quoi susciter de vives réactions sur l'Oiseau Bleu.

De nombreux comptes Twitter ont perdu le badge bleu, synonyme de certification. La raison ? Le fameux label est désormais obtenu grâce à un abonnement mensuel de 8 euros au service de Twitter Blue.

Le badge... a disparu

Depuis jeudi 20 avril, de nombreux comptes pourtant suivis par des millions de personnes se retrouvent orphelins du petit label bleu. C'est le cas, par exemple, de Kylian Mbappé, suivi par 12,2 millions de personnes ou bien de Squeezie, suivi par 9,3 millions d'internautes sur Twitter. Même scénario pour Justin Timberlake, qui compte 62,1 millions d'abonnés, ou encore Shakira (53,9 millions) et Kim Kardashian (75,1 millions).

Les internautes réagissent

Sans surprise, les internautes n'ont pas manqué de réagir. Certains avec une touche d'humour. Le Toulouse FC s'est mis dans la peau d'un petit garçon en train de pleurer en apprenant qu'il avait perdu la certification. "Mais Elon, notre certif ??????", s'interroge, pour sa part, le Pau FC.

Notre stagiaire : "Alors, t'as le seum de ne plus avoir la certif ?"

Notre CM : pic.twitter.com/RMqeFMjh29 — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 21, 2023

Mais Elon, notre certif ?????? pic.twitter.com/RkAZHOgwM7 — PAU FC ??? (@PauFootballClub) April 21, 2023

"J'ai perdu ma certif la team je suis dégoûté", réagit, ce vendredi, le vidéaste Billy. "Je suis plus certifié, le nul t'sais...", ironise, pour sa part, Mister V. De son côté, Arkunir, le Twittos qui s'était fait remarquer en infligeant un ratio (c'est-à-dire répondre à un tweet en obtenant plus de réponses et de likes que celui-ci) à Elon Musk, y est aussi allé de son message sur le réseau social. "C'était une belle époque... Ciao une page se tourne...", déclare-t-il, en citant un tweet dans lequel il se vantait d'avoir obtenu la certification.

j’ai perdu ma certif la team je suis dégoûté — Billy \u2604\ufe0f? (@RebeuDeter) April 21, 2023

Je suis plus certifié, le nul t’sais … — Mister V (@MisterVonline) April 21, 2023

D'autres comptes ont, pour leur part, vivement dénoncé ce retrait de certification. La ville de Nice s'est directement adressée à plusieurs services de Twitter. "Vous nous avez enlevé la certification que vous nous aviez donné le 14 juillet 2016 car nous donnions les instructions de sécurité à la population. Notre mission d'information n'a pas changé. Et vous ?", publie-t-elle, ce 21 avril. Elle rappelle l'horrible soirée de la Fête Nationale de 2016, où la Promenade des Anglais avait été le théâtre d'une attaque terroriste au camion bélier, tuant 86 personnes.

\ud83c\udf1e@TwitterFrance @TwitterSupport @verified



Vous nous avez enlevé la certification que vous nous aviez donné le #14juillet2016 car nous donnions les instructions de sécurité à la population.



Notre mission d’information n'a pas changé. Et vous ? — Ville de Nice (@VilledeNice) April 21, 2023

Badges gris et jaunes

Sur le réseau social, d'autres badges existent. Il y a ceux de couleur grise. Selon Twitter, ils indiquent qu'un compte représente un gouvernement/organisation multilatérale ou un fonctionnaire gouvernemental/multilatéral. Emmanuel Macron, Joe Biden mais aussi l'Otan ou encore la Commission Européenne ont, par exemple, ce badge.

Et il y a ceux de couleur jaune, qui, toujours selon le réseau, veulent dire qu'il s'agit d'un compte professionnel officiel via Twitter Verified Organizations. Des badges présents sur les comptes de YouTube, Google, SpaceX ou encore Microsoft et Amazon.

Un autre label polémique

Twitter a par ailleurs retiré de plusieurs comptes le label "média financé par des fonds gouvernementaux", suggérant une intervention du gouvernement dans le contenu éditorial. La mention était contestée par plusieurs médias internationaux qui avaient décidé de quitter la plateforme en signe de protestation.

Le label a été retiré du compte de la radio publique américaine NPR et des diffuseurs britannique et canadien BBC et Radio-Canada, ce vendredi. La mention "affilié à l'État chinois" a également disparu des profils de l'agence de presse Chine nouvelle et de journalistes associés à des publications soutenues par le gouvernement.