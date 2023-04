Pont-de-Salars. Les randonneurs habillés de neuf

Tout récemment, après leur randonnée hebdomadaire, du côté de l’église de Saint-Georges, les adhérents du club "les Randoléjaires" de Pont-de-Salars ont reçu leur nouveau coupe-vent offert par le Crédit Agricole.

Stéphanie Gaches, directrice du Crédit Agricole de Pont-de-Salars-Salles-Curan ainsi que le conseil d’administration de la Caisse Locale représenté par son président, Patrick Géraud, ont donc choisi de sponsoriser le club de marche salarsipontain.

"Leur participation à l’achat de coupe-vent est un geste important pour un petit club comme le nôtre qui a très peu de ressources financières et ceci confirme que le Crédit Agricole est un partenaire important de la vie locale", ont souligné les responsables des marcheurs.

Il est rappelé pour l’occasion que le club accueille toute personne qui désire randonner dans notre belle région en toute convivialité sur des distances de 8 à 11 km chaque jeudi et le premier lundi du mois sur une distance plus longue et à un rythme plus soutenu.

Contact : Pouget Yolande au 06 01 98 07 93.