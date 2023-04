Naucelle. L’esplanade Robert-Marty inaugurée avec un fort accent occitan

En 2004, Robert et Josiane Marty entrent pour la première fois dans la maison de Jean Boudou et rencontrent André At, le maire de Crespin. "Es partit", le 22 mai 2010, ce sera l’inauguration de l’Ostal Joan Bodon. Ce lieu emblématique ségali enrichi d’une scénographie riche et colorée devient alors une maison d’écrivain que l’on visite, une scène de spectacle où l’on se divertit en écoutant, en dansant lors de festivals et surtout un lieu incontournable de la "Lenga Nòstra" en hommage à un auteur majeur du XXe siècle, Jean Boudou qui n’écrivait qu’en occitan. En inaugurant L’esplanade Robert-Marty, André At dira : "L’ambition était bien mince… par rapport à la vision de Robert Marty."

Robert, aussi appelé "Padena" pour son personnage d’humoriste, était aussi un écrivain et un enseignant engagé pour la défense de la langue occitane. "Avec cette plaque, chaque visiteur, chaque passant, saura qui était Robert Marty et ce qu’il a fait ici, pour Crespin, pour l’occitan ! ", précise le maire de Crespin. Après avoir applaudi chaleureusement, les invités ont rejoint la salle des fêtes pour un moment de partage autour des hommages rendus.

Josiane, sa veuve, entourée de la famille, de nombreux amis, certains venus de Valencia pour l’occasion, conte non sans émotions, le parcours de Robert. Avec sa "tchache" habituelle, elle évoque son retour au Pays depuis Puylaurens à Saint-Just (pays de sa mère) et Centrès (pays de son père). "Robert avait la passion de l’enseignement et celle de l’écriture…" et gardera la flamme et l’humour malgré la maladie. Elle partage avec l’assemblée un texte de l’écrivain Robert Marty.

Ce vibrant hommage se terminera par quelques mots d’Éric Fraj (président de l’IEO-OPM et ami de Josiane et Robert) pour présenter "L’òbra-vida", un incontournable recueil sur la vie aux mille facettes de Robert Marty, qui trouvera une place de choix à l’Ostal Joan Bodon. Il peut aussi être commandé directement chez l’éditeur (ideco-dif.com).