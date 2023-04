Conques-en-Rouergue. L’exposition "Haïkus picturaux" à découvrir à la librairie Chemins d’encre

Jusqu’au mercredi 7 juin, la librairie Chemins d’encre accueille l’exposition d’aquarelles "Haïkus picturaux" de Gérard Fournier.

Le haïku est une forme japonaise de poésie permettant de noter les émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne. C’est une forme très concise. Le haïku est un poème bref en trois lignes et 17 syllabes, visant à traduire une sensation vis-à-vis d’un événement naturel ou d’une saison, par exemple. Dès lors, il ne décrit pas une scène mais évoque simplement un sentiment particulier face à la scène qui se déroule sous les yeux de son auteur. Pendant cette période, la librairie est ouverte tous les jours y compris les dimanches et les jours fériés sauf le jeudi. Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.