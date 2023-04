"LOL, qui rit sort" : Blanche Gardin refuse de participer et se paie Jeff Bezos, le patron d'Amazon

Dans un post sur son compte Facebook, Blanche Gardin explique pourquoi elle ne participera pas à la prochaine saison de "LOL, qui rit sort ?" : elle refuse le principe de toucher 200 000,00 € pour une journée de travail alors que l’association ne percevra que 50 000,00 € " et encore, seulement si je gagne."

Dans un post Facebook, l'humoriste et actrice Blanche Gardin explique pourquoi elle ne participera pas à l’émission diffusée sur Amazon Prime, la plateforme de streaming de l'entreprise fondée par le milliardaire Jeff Bezoz.

"Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d'être payée 200 000 € pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 €, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne" fustige-t-elle. "Oui, ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante."

Pour rappel, le vainqueur de l'émission dont le principe est le premier qui rit a perdu, remporte 50 000 € pour l’association qu’il défend, les autres associations défendues par les perdants obtiennent 5 000 €.

Disposée à réétudier la proposition...

Et l'humoriste de rappeler que l'entreprise de Jeff Bezos, "ne paye pas ses impôts en France", "émet 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an", "utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours", "détruit les emplois du petit commerce et toute la vie sociale qui va avec".

Si toutefois Jeff Bezos, en lisant son message, "tombe des nues ou de l'espace" et se prenne d'envie de "repenser entièrement [son] entreprise", Blanche Gardin termine son message en assurant qu'elle est disposée à réétudier la proposition.