Quilles de huit : les joueurs de 1re série peuvent désormais se qualifier pour le championnat de France, et ça change tout !

S’il y a eu un test d’intégration des séries au championnat de France par équipes dans les années 1990, cet été ce sera la vraie première des champions de districts sur les terrains du Trauc à Rodez ! De quoi donner un nouveau but aux quadrettes. Entre "nouveau défi" et émulation. Explications.

C’est une des grandes nouveautés de la saison : les séries rejoignent l’Élite et la Ligue sur les terrains du championnat de France. Pour la première fois, des équipes de district intégreront officiellement la finale nationale des quilles de huit. Car si l’idée avait été testée il y a trente ans, elle n’avait pas été renouvelée. À l’issue des huit manches du championnat départemental, les six quadrettes championnes de leur secteur remporteront leur ticket pour le "France" par équipes. Et elles seront rejointes par trois autres équipes : une Parisienne et deux de Midi-Pyrénées. Un challenge qui (re) motive les quadrettes.

"On sera mieux représenté"

"On le voit comme un nouveau défi. En district, en première série, il n’y avait pas forcément de but. Et maintenant ça en donne un", se réjouit Michel Bancarel, capitaine de l’équipe bozoulaise actuellement 3e de Palanges Comtal. Du côté du Lévézou, Arnaud Carrière, capitaine de la quadrette de Ségur (4e), souligne : "On a des joueurs qui sont à la limite de passer maîtres joueurs alors ça les motive encore plus. Et ça permettrait de rallonger la saison." Car en district, les quilleurs remplissent leur dernier carton au début du mois de juillet, avant de ressortir le matériel pour les individuels de secteur. Quand les meilleurs peuvent jouer jusqu’à début août avec les championnats de France. Et en plus de ça, les capitaines interrogés insistent sur "le bénéfice" qu’apportera cette nouveauté à la discipline, notamment en permettant à des licenciés "qui n’en avaient pas l’opportunité de connaître une compétition de niveau national", ajoute Michel Bancarel.

"On sera mieux représenté, nous les joueurs de district, alors que jusqu’à présent il n’y avait que les "pros" au championnat de France", sourit Jonathan Carvalheiro, dont l’équipe lucoise est actuellement en tête du classement du Ségala. À Florentin, Antonin Veyre, champion de France junior 2022 en individuel et en équipe qui dispute sa première saison en senior, était plus dubitatif lors de l’annonce. "Au début, j’étais un peu contre l’intégration des séries parce que je trouvais que ce n’était pas juste pour les équipes et les joueurs qui ont plus de moyenne et qui ne se qualifient pas. Mais le niveau a vraiment augmenté en première série", reconnaît le quilleur dont la quadrette est 1re du district Aubrac Olt Viadène.

Émulation interne

Avec ce nouveau défi, à Bozouls, à Ségur, à Luc, à Florentin et dans les clubs qui jouent le haut de tableau, les équipes se sont fixé le "France" comme objectif. Profitant même de l’émulation en interne. " On a deux équipes en première série, alors on s’est dit qu’il en fallait forcément une au championnat de France. On se chambre un peu ", rigole Antonin Veyre. Un esprit de compétition plus que doublé à Luc : " On a cinq équipes ! C’est motivant parce qu’on se tire la bourre entre nous, renchérit Jonathan Carvalheiro. Ce serait bien de gagner le titre à la maison, car la finale sera à Luc (le 2 juillet). Pour la regagner pour l’année prochaine et en même temps se qualifier pour le "France". " La saison commence à peine mais ça ne fait aucun doute : dans tous les districts, la première place sera plus que jamais disputée.