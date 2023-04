Sébrazac. Rencontre avec l’autrice jeunesse Claude Clément

Mardi 11 avril, c’est autour de l’autrice jeunesse Claude Clément, riche de plus de 3 000 écrits, que les enfants des écoles de Coubisou, d’Estaing et du Nayrac se sont regroupés à l’initiative de la médiathèque d’Estaing.

Trois lieux étaient investis pour cette manifestation : l’école, la salle d’animation et la médiathèque afin d’organiser des espaces d’écoute, d’échange avec Claude Clément, de jeux divers autour des livres et de dessins pour les plus jeunes.

Faire travailler son imagination, sa concentration, sa mémoire, tout cela dans la bonne humeur était le but de la journée. Le pique-nique sous le soleil dans la cour de l’école a permis à certains de lever les dernières barrières de la timidité.

La fin de la journée s’est conclue autour d’un goûter un peu rapide, car déjà les bus attendaient les écoliers pour les ramener dans leurs communes respectives.

Les bénévoles de la médiathèque, quant à elles, après le rangement des locaux, ont pu rentrer dans leur foyer, ravies mais un peu fatiguées de cette journée enrichissante. Un grand merci encore à Claude Clément pour avoir fait partager ses livres, avec tout son professionnalisme et sa gentillesse. Un grand merci à Mme le maire d’avoir mis la salle à disposition.