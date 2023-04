Résultats du bac professionnel : le lycée rignacois, premier d’Occitanie !

Les premiers résultats du bac sont tombés, et autant dire que le lycée Agricole et Horticole Privé de Rignac n'a pas fait dans la demi-mesure : ses élèves ont cartonné !

Le ministère de l’Agriculture a publié les résultats du bac par établissement et par région. Avec 100 % de réussite au bac professionnel "Aménagements paysagers" et un taux de réussite de 98,18 % au bac professionnel "Conduite et gestion de l’exploitation agricole", le lycée rignacois a obtenu le meilleur taux de réussite de la région Occitanie dans chacun des deux baccalauréats qu’il propose.

Les félicitations de la directrice

" La réussite aux examens renouvelée d’année en année est une reconnaissance de l’engagement et de la qualité des équipes professorales, éducatives et techniques. Ces équipes sont pleinement engagées également auprès des élèves de 4e et 3e prépa-professionnelle, des étudiants de BTS Aménagements paysagers et des apprentis du Brevet professionnel des métiers de la piscine" s’est félicitée la directrice Anne-Marie Prunet.

"Observer et faire sont essentiels"

Avec une grande attention accordée aux travaux pratiques où chaque groupe constitué de huit élèves est encadré par des professeurs et intervenants en activité professionnelle ou issus du milieu professionnel, les élèves se trouvent rapidement dans des situations d’apprentissage où se révèlent leur dextérité et leur enthousiasme.

"Observer et faire sont essentiels pour comprendre et acquérir le savoir-faire d’un métier. Mais l’équipe du lycée est aussi très attentive à la transmission de valeurs humaines. Un esprit curieux, l’ouverture au monde, aux autres, la construction de relations harmonieuses, l’entre-aide, le sens de l’effort, la persévérance sont tout aussi indispensables que savoirs et savoir-faire pour vivre heureux" a expliqué la directrice.