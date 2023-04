Rodez : Le Chaudron ludique prêt à accueillir les amateurs et passionnés de jeux

Le Chaudron ludique ouvre ce samedi à partir de 10 heures. Sur une 100 de m2, Laëtitia Cayrel, Romain Foucault et Vincent Lafarge proposent plusieurs centaines de jeux pour toute la famille.

Des centaines de boîtes sont en train d’être installées dans la toute nouvelle boutique au 11 de la rue Abbé-Bessou. Des boîtes de toutes les couleurs, qui contiennent des jeux plus classiques, des jeux de cartes, des puzzles mais également de véritables trouvailles dénichées par une équipe de passionnées. Laëtitia Cayrel, Romain Foucault et Vincent Lafarge ouvrent ainsi leur boutique Le Chaudron ludique, ce samedi à partir de 10 heures.

"Des jeux pour toute la famille"

"Nous avons tous les trois des parcours différents mais nous avons tous la même passion pour les jeux, sourit Laëtitia Cayrel. Nous voulons proposer des jeux pour toute la famille, les enfants, les adultes. Que ce soit pour les débutants, les initiés ou les experts." Les créateurs de la boutique ont découpé l'espace de telle sorte qu'une table a été dressée à l'entrée pour assurer les démonstrations, à l'étage on retrouve également un espace où chacun pourra venir tester les jeux. Des soirées seront également organisées pour, par exemple, présenter les nombreuses nouveautés qui font l'actualité du monde du jeu.

"C'est un secteur en plein développement, confirme Laëtitia Cayrel. Durant les périodes de confinements, les auteurs ont eu le temps de travailler et de mettre au point des jeux qui aujourd'hui marchent très fort. Et puis, durant cette période certaines familles ont pris le temps de se retrouver, pour partager des moments ludiques." En attendant, les créateurs de la boutique Le Chaudron ludique continuent d'écumer les salons consacrés aux jeux et à dénicher des trouvailles qui viendront garnir les étagères de leur boutique et surprendre les amateurs.

Le Chaudron ludique ouvre du mardi au samedi de 10h30 à 19 heures, au 11 de la rue Abbé-Bessou à Rodez.