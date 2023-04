Rodez : les chœurs du conservatoire de l'Aveyron donnent de la voix "so british"

Les chœurs du conservatoire de l'Aveyron retracent 400 ans de musique Anglaise ce samedi 22 avril à 17 h à l’église de Saint-Amans à Rodez.

Chœurs d’enfants, adultes, ensemble vocal féminin, ensemble instrumental, chœurs adultes, ce sont près d’une centaine de chanteurs et de musiciens qui se présenteront ce samedi à 17 h à l’église de Saint-Amans pour proposer gratuitement l’aboutissement de leur année de travail sur le chant. Le thème retenu est celui du 400e anniversaire de la disparition de William Byrd "qui représente le passage de la Renaissance au Baroque", dit Rolandas Muleika, chef de chœur et professeur de chorale au conservatoire.

Des choristes âgés de 6 à 70 ans

Le public pourra aussi écouter des pièces vocales de Purcell, Britten, Hændel et Mark Opstad. Ce dernier, compositeur contemporain, enseigne au conservatoire de Toulouse, pour créer un lien entre les élèves et professeurs du conservatoire Aveyronnais et de la ville rose. Ce concert aussi fédère les générations, avec des chanteurs âgés de 6 à 70 ans. Un moment de partage, donc, qui permettra de découvrir des œuvres dont certaines connues, "des tubes laissés par Hændel", avance Rolandas Muleika. On peut aussi rappeler Purcell repris voici une décennie par le duo des "Pet Shop Boys".

Démarche pédagogique

Rolandas Muleika et Dominique Gombert, présidente du conservatoire, tiennent aussi à mettre en avant « la dimension éducative car la musique demande de la concertation, de l’écoute, et la démarche pédagogique » de ce concert qui permet à des néophytes de découvrir la musique classique, voire de susciter des vocations. Un concert, un spectacle vivant est une rencontre qui suscite des émotions. C’est aussi une première expérience pour certains jeunes chanteurs en herbe. "Le conservatoire offre ce service, de partager des moments qui révèlent hors des murs dans un lieu magnifique avec une belle acoustique que certains jeunes ne connaissent pas», conclut Rolandas Muleika.

À noter que ce concert sera également à découvrir dans une version chœur et piano lundi 22 mai à la chapelle Royale, toujours à Rodez.

Entrée libre sans réservation. Participation libre.