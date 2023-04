Rugby : le duo de coaches Broseta-Pioch poursuit l'aventure avec Rodez

Après l’élimination en barrage de Fédérale 3 dimanche au stade Paul-Lignon face à Rivesaltes (9-20), dirigeants et membres du staff du Rodez rugby se sont rencontrés mercredi soir. L’occasion de faire un bilan et d’évoquer la suite.

Une suite dont l’ambition de montée en Fédérale 2 est au cœur. D’ailleurs, dès dimanche, le président Stéphane Floirac annonçait la couleur : « Maintenant, on va travailler différemment, il faudra assumer la volonté de monter (la saison prochaine). » À ce moment-là, la prolongation du staff en place, bien que dans les tuyaux, n’était pas officielle. Le dirigeant voulant prendre le temps.



Et il semble que du rendez-vous de mercredi soit sortie une réponse ferme. «Ça s’est bien passé, a témoigné Jérôme Broseta. Richard (Pioch), Jonathan (Chatelain) et moi-même, nous repartons. En revanche Bastien (Chartier) a choisi de ne pas poursuivre pour raison personnelle et on est dans l’attente pour Marion (Costes) qui n’a pas assisté au rendez-vous. » De quoi voir encore évoluer le staff, au moins à la marge.