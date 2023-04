Réquista. Théâtre : "Fermeture administrative de la cave" au programme !

À la cave de Louis et Annette les dégustations de grands crus vont bon train, mais depuis quelque temps les soucis s’accumulent. En effet des problèmes d’hygiène et de sécurité voient le jour et pourraient même entraîner une fermeture administrative de la cave.

Mais en fait, faut-il fermer cette cave ? La réponse sera dévoilée à l’issue de deux représentations théâtrales pleines d’entrain et de bonne humeur données par la troupe de Réquista de l’association Kalbeni, le vendredi 28 avril, à 20 h 30, ou le dimanche 30 avril, à 14 h 30, salle de spectacles. Les comédiens espèrent un public aussi nombreux que les années précédentes.