Firmi. Une journée du livre et auteurs jeunesse pleinement réussie

La 25e édition de la journée du livre et des auteurs jeunesse, qui s’est déroulée salle d’animation à Firmi, a été couronnée de succès. Le plus important reste que les enfants ont ardemment voir et discuter les auteurs qu’ils ont rencontrés en amont en classe avec les enseignants.

Des échanges stimulants qui aiguillent la curiosité et l’éveil des enfants pour la lecture. Les organisateurs (Syndicat d’initiative et mairie de Firmi, l’inspection de l’Éducation nationale et les écoles, le réseau des médiathèques du Bassin et Presse Bulle de Decazeville) remercient tous les participants et financeurs. Mais se pose d’ores et déjà, pour l’édition 2024, la question du financement, car les frais alloués à chaque auteur ont augmenté, dépassant le budget…

Basket : les filles en finale

Les filles seniors du Basket club du Bassin Houiller ont obtenu avec brio leur place en finale de la coupe du Comité départemental, finale qu’elles joueront contre Laissac, à l’amphithéâtre de Rodez.