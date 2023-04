Votre plus beau marché 2023 : l'Aveyron est éliminé, voici les deux villes qui représenteront l'Occitanie

Le journal de 13 heures de TF1 a annoncé, ce vendredi 21 avril 2023, l'identité des 24 noms qualifiés pour le prochain tour du concours "Votre plus beau marché".

Lancée le 6 mars, la première phase du concours "Votre plus beau marché" a livré son verdict. Ce vendredi 21 avril 2023, Marie-Sophie Lacarrau a annoncé, au journal de 13 heures de TF1, le nom des villes qualifiées pour le prochain tour.

L'Aveyron sort déjà...

Chaque département avait le droit de présenter deux marchés, en sachant que les régions étaient mentionnées selon l'ancienne dénomination. Autrement dit : retour des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et en Aveyron, Rodez et Villefranche-de-Rouergue étaient en lice. Mais les votants n'ont pas jeté leur dévolu sur les deux candidats aveyronnais, déjà éliminés à l'issue du premier tour.

Grenade et Sète représenteront l'Occitanie

Les téléspectateurs ont choisi, pour la région Midi-Pyrénées, le marché de Grenade-sur-Garonne, situé près de Toulouse. Concernant le secteur Languedoc-Roussillon, ce sont les Halles de Sète qui ont eu les faveurs des votants. Ce sont donc eux qui représenteront l'Occitanie au tour suivant.

C'est parti pour le vote national

Dès ce vendredi 21 avril, c'est la phase nationale qui est lancée. Il s'agit du deuxième des quatre tours, qui voit s'affronter les 24 marchés vainqueurs de la première manche. Il dure jusqu'au 25 mai, et seuls 10 candidats gagneront le droit de poursuivre l'aventure.

La troisième phase, du 26 mai au 16 juin, mettra aux prises les trois marchés ayant obtenu le plus de votes, avant un dernier tour durant lequel un super jury entrera en action. Le JT de 13 heures révélera alors le nom du grand vainqueur de cette saison 6 en direct de la ville lauréate, dans la semaine du 26 juin.

Comment voter ?

Pour participer et voter en faveur de votre marché préféré, rendez-vous sur ce lien.