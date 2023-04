Aveyron : Audrey Vergnes, 16 ans, médaillée d'or du concours régional des métiers et en route vers la finale nationale

Lauréate du concours régional des métiers, en tôlerie-carrosserie, la native de Moyrazès décroche sa place pour la finale nationale, en septembre, à Lyon, à seulement 16 ans.

Sur les hauteurs de Moyrazès, aux abords de la croix du Verdier, de la joie émane. Celle de Fabienne et d’Yvan Vergnes alias Yvan de l’auto qui peuvent rouler des mécaniques. Leur fille, Audrey, à tout juste 16 ans, vient de remporter la médaille d’or en tôlerie carrosserie lors des sélections régionales Worldskills (ex-Olympiade des métiers) qui se sont déroulées à Lézignan.

"J’ai senti ses capacités, son esprit de compétition, sa maturité à mettre en action ce qu’on lui explique", résume Rudy, son professeur à la Chambre de métiers de Rodez où Audrey effectue son apprentissage en alternance avec l’entreprise Bonnefils à Baraqueville.

C’est là qu’Audrey Vergnes a présenté hier sa médaille d’or, son trophée, et surtout son travail d’orfèvre réalisé sur une aile de voiture. " Le plus dur a été de réaliser le redressage. Je m’entraîne pour atteindre la perfection ", confie-t-elle. Elle n’en est pas loin, déjà à 16 ans, selon son professeur et son maître de stage, Jonathan Maurel. " Elle est douée, on sent l’enthousiasme et la volonté. Moi aussi, ça me booste ! "

Une fierté, un honneur

Cette récompense est un accélérateur pour son métier devenu une vocation qui la conduit à Lyon en septembre pour représenter la région Occitanie. Une fierté, de l’émotion, pour la famille, son encadrement professionnel dont Pierre Azémar, président de la Chambre de métiers de l’Aveyron. "En tant qu’artisan, c’est important de souligner le travail et la transmission du savoir-faire. Les parents aussi pour son accompagnement, elle a une tête bien faite et de l’envie. C’est une grande fierté de représenter l’Occitanie."

Un bel accompagnement salué aussi par Germain Bonnefils, dirigeant de l’entreprise éponyme pour qui, Audrey est la première apprentie à décrocher des lauriers. "On est fier, c’est un honneur. Il faut la soutenir." Et de faire remarquer une évidence dans ce métier. "95 % sont des hommes. Son mérite est encore plus beau." Rudy, son professeur, ajoute en ce sens : "Son caractère a donné envie d’être au-dessus, et sa technique."

La victoire de la Femme

La sensibilité féminine pour ce métier "noble car la carrosserie, c’est de l’art, il y a de la création", poursuit Germain Bonnefils. Une réalisation avec un résultat au bout qui compte. "Je ne m’attendais pas à autant de pression. Ce que j’aime dans la carrosserie, c’est de voir le changement entre l’avant et l’après", conclut Audrey. Et l’après passe maintenant par les finales nationales du 13 au 16 septembre à Lyon pour espérer représenter la France à l’international aux Worldskills, l’année prochaine, toujours à Lyon. Histoire de rugir de plaisir sur le toit des Olympiades comme sur les hauteurs de Moyrazès.

À noter qu’outre Audrey, la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron est revenue du concours régional avec la médaille d’argent en peinture automobile grâce à Alexy Martin, une médaille de bronze en pâtisserie confiserie avec Loan Espinasse, et une autre médaille de bronze en peinture automobile avec Hugo Souyris.