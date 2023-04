Aveyron : il n'y aura plus d'accouchements durant 11 jours à l'hôpital de Saint-Affrique

Cette mesure prendra effet le jeudi 27 avril. Le bloc opératoire sera également fermé, pour une semaine.



A partir du jeudi 27 avril à 20 heures, plus aucun accouchement ne pourra avoir lieu à la maternité de Saint-Affrique, et ce jusqu'au 8 mai inclus. La directrice des hôpitaux de Saint-Affrique et Millau Sylvie Marty a confirmé cette mesure, et précise que cette mesure ne concerne pas "les consultations gynéco-obstétricales, la pédiatrie, les échographies et les suivis de grossesses", selon Le Progrès Saint-Affricain. Cette "suspension temporaire d’activité" concerne également le bloc opératoire de l'hôpital saint-affricain, qui fermera lui du 1er au 8 mai.

Cette mesure a été prise à cause d'un "manque de collaboration entre les personnels des deux hôpitaux" de Saint-Affrique et de Millau, avait dénoncé l'intersyndicale qui avait tenu une réunion publique le vendredi 14 avril dernier. "La direction met en avant un problème de recrutement, qui est national, sur des postes paramédicaux et médicaux pour justifier le délitement de l’offre de soins et la fermeture de services", a dénoncé à Midi Libre Christine Mercier, secrétaire de la section CFDT, pour qui ce manque de personnel entraînant ces fermetures de services est "organisé".