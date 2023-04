CARTE. Orages et vent violent : la vigilance jaune étendue à 60 départements ce dimanche

Le temps va continuer de se dégrader ce dimanche, 60 départements sont en vigilance jaune dont 57 en raison des orages.

Pour l'après-midi et le début de soirée de ce samedi, 14 départements restent en vigilance jaune orages, dont cinq en Occitanie : l'Aveyron, la Lozère, le Tarn, l'Hérault, l'Aude et l'Ariège. Le temps sera encore plus dégradé sur une bonne partie du pays dimanche 23 avril 2023 puisque Météo France a placé 60 départements en vigilance jaune, dont 57 en raison des orages.

La nouvelle perturbation qui arrive par l'Atlantique apportera "des pluies parfois abondantes sur les régions centrales avec quelques coups de tonnerre", d'autant que "le vent d'ouest soufflera de 50 à 70 km/h de la façade Atlantique au Massif Central et au bassin parisien.

57 départements placés en vigilance jaune pour ce dimanche, dont ceux du pourtour méditerranéen en Occitanie (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard et Lozère) :

Voici les 57 départements placés en vigilance orages ce dimanche. Capture - Météo France

Voici les 2 départements concernés par la vigilance jaune vent violent : Morbihan et Loire-Atlantique.

Voici les deux départements en vigilance vent ce dimanche. Capture - Météo France

Un fin de semaine estivale ?

Le temps redeviendra globalement ensoleillé en début de semaine, bien que des épisodes de pluie soient prévues localement jusqu'à mercredi. A compter de jeudi 27 avril 2023, il commencera à y avoir un goût d'été dans l'air : les températures vont être revues à la hausse, les 25°C sous un grand soleil pourraient faire leur retour à l'approche du week-end.