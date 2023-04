Course pédestre : la 16e édition de la Trans Aubrac en images

Samedi 22 avril, la Trans Aubrac a battu son record en accueillant 2700 coureurs pour les six épreuves au programme : le 105 km, le 75 km, le 50 km, le 13 km, le 7 km et le relais à quatre sur le parcours de 105 km. Sur la course phare, Camille Sola s'est imposé en 10h23’55, 15 minutes devant le Marmot Alex Molin-Pradel.