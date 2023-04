DIRECT. Football, handball, trail : suivez les résultats sportifs aveyronnais du week-end

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des résultats sportifs des Aveyronnais sur les terrains de football, de quilles de huit ou encore de handball, lors du week-end des 22 et 23 avril.

SAMEDI 22 AVRIL

FOOTBALL

- Ligue 2 (32e journée) :

Annecy - Rodez....................19 heures

Football : trois choses à savoir sur Annecy, le prochain adversaire de Rodez https://t.co/vvmFWaPB9v via @cpaveyron — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) April 20, 2023

- National 3 (22e journée) :

Béziers - Onet.................18 heures

Rodez II - Balma............18 heures

- Régional 1 féminin (23e journée) :

Druelle - Alès..................20h30

- Régional 2 féminin (19e journée) :

Comtal - Albi Marssac II......18h30

- Régional 2 masculin (19e journée) :

Blagnac II - Sources Aveyron.....18 heures

Cazes - Comtal.........................18 heures

Luc-Primaube - Figeac-Capdenac....18 heures

Saint-Juéry - Rodez III..................18 heures

- Régional 3 (19e journée) :

Naucelle - Saint-Affrique.............19 heures

Castelsarrasin-Moissac - Bassin Aveyron...20 heures

Espoir foot 88 - Druelle.............20 heures

Réquista - Tournefeuille II..........20 heures

Ségala Rieupeyroux - Fenouillet....20 heures

Albi Marssac II - Onet II............20 heures

Mazamet - Salles-Curan-Curan....20 heures

Millau - Le Monastère.................20 heures

- Départemental 1 (19e journée) :

Montbazens-Rignac - Le Buisson.....19 heures

Saint-Georges-Saint-Rome - Lévézou....19 heures

Bas Rouergue - Ouest Aveyron...........20 heures

- U17 national (24e journée) :

Marignane-Gignac - Rodez.......15 heures

COURSE PEDESTRE

La 16e édition de la Trans Aubrac s’élance à l’aube. Samedi matin, 2 700 coureurs sont partis de Bertholène et à Laguiole. Six épreuves sont au programme de cette édition : le 105 km, le 75 km, le 50 km, le 13 km, le 7 km et le relais à quatre sur le parcours de 105 km.

Top 5 du 50 km

1. Thibault Delpeuch.......4h39'33

2. Jean Pourrat................4h42'43

3. Jérémy Laporte...........4h47'51

4. Lionel Trivel................4h51'13

5. Guillaume Salmon......5h00'59

A lire aussi : Trail - Trans Aubrac : Serge Bardeau et Fabien Miquel, un appétit sans bornes

HANDBALL

- Nationale 2 masculine (19e journée) :

Rodez-Onet - Cavigal Nice......19 heures

- Nationale 3 féminine (7e et avant-dernière journée des play-off) :

Rodez-Onet - Toulouse II........21 heures

Manon Enjalbert et les siennes doivent gagner contre Toulouse si elles veulent monter en N2. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

- Nationale 3 masculine (19e journée) :

Espalion - Archachon...........20h30

CYCLISME

- Challenge MMA-Skoda-Centre Presse Midi Libre (2e manche) :

Après le faux départ de l’épreuve sur route de Rignac et une chute collective ayant entraîné l’annulation de la course il y a quinze jours, le peloton départemental du Challenge se retrouve samedi après-midi (15 h 45) à Millau pour une deuxième manche qui ressemblera donc à une première.

A lire aussi : Cyclisme : le peloton aveyronnais à Millau ce samedi après le faux départ de Rignac

DIMANCHE 23 AVRIL

FOOTBALL

- Régional 1 féminin (23e journée) :

Rodez II - Auch............13 heures

- Départemental 1 (19e journée) :

Aguessac - Villefranche-de-Rouergue....15 heures

Espalion - Saint-Affrique II................15 heures

Luc-Primaube II - Druelle II...............15 heures

QUILLES DE HUIT

- Championnat de l'Aveyron (2e manche) :

Ce dimanche, deuxième manche de la saison aveyronnaise de quilles de huit dès 8h30. L'Elite masculine joue sur les terrains de Sénergues, et la Ligue et l'Elite féminine sont attendus à Comps.