Handball : condamné, Espalion veut malgré tout "finir sur une bonne série"

Ce samedi, Espalion reçoit Arcachon dès 20 h 30 pour le compte de la 19e journée de Nationale 3 masculine.

" Je dois avouer que je n’ai même pas fait les calculs mathématiques." A Espalion, on se sait condamné à une redescente en Prénationale, seulement 12 mois après avoir obtenu le droit d’évoluer au plus bas niveau national. Et le coach Julien Demetz n’a donc même pas sorti la calculatrice pour savoir si la position de dernier de son équipe, avec seulement deux victoires, est déjà officiellement rédhibitoire.

Il ne croit pas au miracle. "Cela fait déjà un certain temps qu’on se l’est dit entre nous, ce n’est pas une grosse surprise." D’autant que ce samedi soir (20 h 30), lui et les siens reçoivent le leader Arcachon. "La situation est ce qu’elle est. Maintenant, il faut profiter car on a deux derniers matches à jouer à domicile. On veut finir sur une bonne série ", argue le technicien, balayant la possibilité de lâcher lors des quatre derniers matches. " Il n’y a pas de démobilisation. Simplement des aléas qui vont nous priver de quelques éléments."

C’est d’ailleurs un des constats de la saison. Son groupe n’a pas su tenir face à ces aléas, ces absences préjudiciables. Et notamment celles de Valentin Muamba (rupture tendon d’Achille) ou Thomas Fixes (fracture du poignet). "Ça nous a clairement affaiblis, dit-il, en précisant aussi : On a manqué aussi un peu d’expérience, avec très peu de garçons qui avaient déjà goûté à la N3. " Un long temps d’adaptation qui a fait prendre au HBCE un certain retard, avant de retrouver des couleurs et un peu d’espoir au cœur de l’hiver pour retomber ensuite dans ses travers.