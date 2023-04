Dans la soirée du jeudi 20 avril 2023, un individu au volant d'un véhicule utilitaire a tout tenté pour prendre la fuite face aux douaniers. Il circulait avec plus de 150 000 euros de tabac.

Un conducteur possédait plus de 150 000 euros de tabac dans son véhicule utilitaire, à Narbonne, jeudi 20 avril 2023. Quand il a aperçu les douaniers, il a tenté de fuir... en vain.

Il refuse le contrôle

Au volant d'un véhicule utilitaire de type Citroën Berlingo, l'individu entre dans Narbonne via la départementale 6009. Les agents des douanes de l'unité narbonnaise aperçoivent le quatre-roues et veulent procéder à son contrôle, au rond-point des Evadés. Les injonctions d'arrêt ne sont pas respectées : le conducteur force l'allure et tente de fuir.

Les douaniers dégainent une herse

Selon la direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, les agents vont utiliser un moyen supplémentaire pour stopper le fuyard. Une herse est dégainée : elle crève le pneu arrière gauche. Mais le véhicule ne s'arrête pas pour autant.

Les motards s'engagent dans une poursuite à vue, qui s'arrêtera à hauteur du rond-point suivant, en remontant vers Croix-Sud. C'est à cet endroit que le conducteur abandonne son véhicule et prend la fuite, près de la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Le fourgon était rempli de tabac. Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan

150 000 euros de tabac

Les douaniers procèdent à l'inventaire du chargement, après avoir ramené le véhicule, déclaré sans occupant, jusqu'aux locaux de la brigade, via un dépanneur. 680 cartouches de cigarettes, 93,6 kilos de tabac à rouler et 114 kilos de tabac à narguilé sont découverts, soit l'équivalent de plus de 150 000 euros.