Espalion. Jeux gratuits à St-Come et Le Nayrac avec le centre social

Jouer à des jeux de société pendant les vacances, mercredi 26 avril, c’est la LudO’Nomade !

Petits et grands pourront venir jouer à des jeux de société, en accès libre et sans inscription, mercredi 26 avril à la Médiathèque de Saint-Côme-d’Olt de 10 heures à midi et à l’Espace Multiculturel du Nayrac de 15 heures à 17 heures. Des jeux d’éveil et sensoriels pour les tout-petits, les premiers jeux pour les enfants de 3 à 6 ans, et des jeux pour toutes les générations sont proposés. Jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité… Il y en a pour tous les goûts !

Vous pourrez découvrir de nouveaux jeux, partager un moment avec d’autres joueurs, et rencontrer d’autres habitants du territoire. L’accès est libre et gratuit, sans inscription.

Pour emprunter un jeu, vous pouvez cotiser à la LudO’Take : plus de 300 jeux sont disponibles à l’emprunt pour tous les joueurs de 0 à 107 ans, et des nouveautés à découvrir régulièrement ! Le catalogue est accessible depuis le site internet du Centre social, ou dans les locaux, au plateau de la Gare. La cotisation est de 24 € par an (12 € pour les adhérents) pour emprunter 2 jeux pendant 1 mois.

Hors vacances scolaires, les LudO’, c’est un samedi matin sur deux de 9 h 30 à 12 h 30 et un mardi sur deux à Espalion.

Si vous souhaitez accueillir une LudO’Nomade dans votre village, n’hésitez pas à contacter le Centre social pour convenir d’une date ! Les prochaines LudO’s à Espalion.

Samedi 13 mai de 9 h 30 à 12 h 30 ; mardi 23 mai de 15 heures à 17 heures ; samedi 27 mai de 9 h 30 à 12 h 30 ; mardi 6 juin de 15 heures à 17 heures ; samedi 10 juin de 9 h 30 à 12 h 30 ; samedi 24 juin de 9 h 30 à 12 h 30.