Ligue contre le cancer en Aveyron : bien des actions à venir après un coup d'arrêt pendant le Covid-19

Les responsables de la Ligue contre le cancer en Aveyron ont tenu, jeudi, leur assemblée générale aux archives départementales, à Rodez. L’occasion pour la présidente de la structure, Anne Conti, d’évoquer les actions passées mais également celles à venir, notamment dans le cadre fondamental de la prévention.

Depuis 1958, en Aveyron, la Ligue contre le cancer se mobilise pour mener des actions de prévention, d’accompagnement des malades, de récolte de dons, mais également la défense des droits des personnes atteintes d’un cancer. Depuis 65 ans, les bénévoles portent ces actions tout au long de l’année. Lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue jeudi, aux Archives départementales, à Rodez, la présidente Anne Conti a d’abord rappelé les actions de l’année écoulée avant d’évoquer celles à venir.

En 2022, la Ligue contre le cancer en Aveyron a repris ses actions de sensibilisation en milieu scolaire. Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, elles avaient été stoppées. "C’est une mission de premier ordre réalisée par le comité départemental de la Ligue contre le cancer. Nous mettons l’accent sur la prévention bien sûr, la lutte contre la sédentarité, et donc de ne pas rester trop devant les écrans, l’importance de bien manger, etc.", souligne la présidente.

Dans un même temps, l’association s’emploie à développer des missions de "soins supports" apportés aux personnes touchées par le cancer, "réconfort et bien-être" : sophrologie, soins esthétiques, soutiens psychologiques, conseils en diététiques, etc. "Et nous voulons développer ses soins supports dans des zones qui n’en bénéficient pas comme le Nord-Aveyron, le secteur de Millau et de Saint-Affrique ou encore Réquista", explique Anne Conti.

Associations "amies"

L’antenne départementale de la Ligue contre le cancer a également reçu lors de cette assemblée la visite de Jean-Emmanuel Sarry, du centre de recherche en oncologie de Toulouse. L’occasion de mettre l’accent sur l’importance des dons accordés à la recherche. Cette année, un chèque de 175 000 € a été remis aux équipes de chercheurs. " C’est 15 000 € de plus que l’an passé, se félicite la présidente. Si le nombre de dons est en baisse, le montant moyen est en hausse pour se situer à environ 86 € par personne. " Pour continuer à récolter des dons, les bénévoles de la Ligue contre le cancer vont poursuivre leurs actions tout au long de cette année : quine à Rodez, opérations dans le cadre de Mars bleu, pour le dépistage du cancer colorectal, Octobre rose, etc.

"Et puis, nous pouvons compter sur les associations "amies", comme Ségala cancer, l’amicale Stéfan-Ricci, Capdenac cancer et Sud-Aveyron cancer, pour elles aussi se mobiliser et récolter des dons", complète la présidente de l’antenne départementale de la Ligue.

Une mobilisation nécessaire face aux besoins toujours aussi nombreux en termes de prise en charge de personnes atteintes par un cancer. "Il est aussi important de venir en soutien de leurs proches. Il nous faut redoubler d’effort afin de maintenir nos aides et surtout les enveloppes allouées à la recherche qui chaque année."

40 000 euros d’aides financières ont été accordés aux personnes touchées par un cancer. Concernant ces aides financières, une commission se réunit une fois par mois dans les locaux du comité aveyronnais pour examiner et statuer sur les dossiers de demande remplis au préalable par des travailleurs sociaux.

55 000 euros sont accordés par la Ligue contre le cancer aux soins supports proposés par l’association.

22 500 euros sont consacrés aux actions de prévention et de formations.

175 000 euros ont été accordés à la recherche contre le cancer.