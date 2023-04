"Ne vous mettez pas de barrières", l'association "De l'Aveyron aux grandes écoles" pousse les lycéens vers le haut

Hugo Gaillac, de l’association "De l’Aveyron aux grandes écoles", est venu apporter son témoignage aux lycéens de Monteil. Instructif.

En pleine préparation à ses concours pour la fonction publique à Paris 1, Hugo Gaillac a trouvé un espace dans son agenda pour venir au lycée Monteil. Ce vendredi, il a enchaîné quatre réunions d’une heure avec des lycéens de premières. Avec un propos percutant, n’éludant aucun sujet, il a débroussaillé un sujet qui va alimenter les conversations de ces lycéens durant les mois à venir.

"Notre propos s’articule autour de trois thèmes. Les différentes études supérieures qu’il est possible de faire, les financements qui existent et un troisième pour leur dire que ce n’est pas parce que l’on est en Aveyron, dans un milieu rural, que l’on ne peut pas accéder à ce type d’étude", explique Hugo Gaillac.

Ce dernier point est sans nul doute la raison d’être de l’association qu’ils ont créé il y a quatre ans, avec plusieurs étudiants aveyronnais : "De l’Aveyron aux grandes écoles".

"Cette autocensure chez les lycéens a été renseignée au niveau national. Il y a un déficit de lycéens aveyronnais qui font de grandes études. Cette situation-là, nous la sentons d’ailleurs bien présente lors de nos interventions " souligne l’intervenant du jour, qui a fait ses études au lycée Raymond-Savignac de Villefranche-de-Rouergue avant d’enchaîner cinq années à science-po Toulouse.

Ce vendredi au lycée Monteil, un peu comme un grand frère, il est venu distiller ses conseils. "La prépa est une voie redoutée, mais c’est la voie royale pour accéder aux grandes écoles. On bosse beaucoup pendant deux ans, et après, cela s’allège. Il y en a même qui dise que c’est les vacances", lance-t-il aux lycéens. "Attention, il y a aussi des diplômes qui ne valent rien, qui ne sont pas reconnus", avertit Hugo Gaillac, invitant les lycéens à toujours bien se renseigner. Voire à solliciter l’association pour être aidé dans la rédaction de la lettre de motivation pour accéder à ces grandes écoles.

Dans cette salle du lycée Monteil, on voit que ces élèves de premières sont captés par le propos. "On rencontre des terminales quand Parcoursup est encore ouvert. Là, des premières, ce n’est pas plus mal. Cela leur laisse le temps aussi de se projeter", explique Hugo Gaillac, qui, par son intervention ouvre véritablement le champ des possibles à ces élèves. "Et n’hésitez pas à sortir de l’Aveyron. L’important c’est votre projet, ne vous mettez pas de barrières géographiques ", insiste-t-il

Après quatre années d’existence, dont une marquée par le Covid, les représentants de l’association s’apprêtent à intervenir dans l’ensemble des lycées du département, public ou privé. Preuve de la pertinence de cette association et de son propos. "Nous sommes d’ailleurs bien accueillis par les enseignants", sourit Hugo Gaillac, qui raconte : "Moi-même, c’est grâce à une rencontre avec un ancien élève, qui avait fait un parcours dans une grande école, que je me suis dit que je pouvais moi-aussi prendre ce chemin".