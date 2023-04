Occitanie : entre 4 500 et 8 200 personnes dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A 69

La manifestation, autorisée, s'est déroulée dans le calme ce samedi 22 avril dans l'après-midi.



Ils étaient 8 200 selon les organisateurs, 4 500 selon les autorités, en tous les cas beaucoup plus que les quelque 2 000 personnes qui étaient attendus ce samedi 22 avril à Saïx dans le Tarn, pour protester contre la construction de l'autoroute A 69 entre Toulouse et Castres, relate La Dépêche du Midi. Les organisateurs, dont le collectif local La voie est libre, Extinction Rebellion, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre (SLT, dans le viseur du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin), ont demandé "l'arrêt immédiat" du chantier. Ils mettent également en avant le prix du trajet sur cette autoroute (8,37€) pour un faible gain de temps (de 12 à 15 minutes selon les opposants).

Cette manifestation a été autorisée par la préfecture du Tarn, désamorçant quelque peu les craintes de débordements après les affrontements de Sainte-Soline. 800 membres des forces de l'ordre étaient également présents pour ce rassemblement.

Mais ce rassemblement contre ce projet d'autoroute de 53 km, jugé "aberrant" et contradictoire avec l'urgence climatique, s'est déroulé dans le calme et dans une ambiance bien plus festive que le 25 mars, avec des actions spectaculaires mais non violentes. Comme la construction d'un mur de parpaings sur la RN 126, terrain de jeu de ce premier jour de mobilisation, qui a été le circuit d'une course de bolides les plus lents sous une pluie... de peaux de banane.

????????丨 Poursuite de manifestation contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse avec la construction d’un mur de parpaings sur la route nationale 126. #Saix #A69 #Vendine #Breakingpic.twitter.com/vVkUzsymoM — 24 News (@ne24ws) April 22, 2023

Une "course de bolides" organisée sur la N126, là où passera la future #A69 près de #Saix pic.twitter.com/YYl4o3G4NI — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 22, 2023

Quelques incidents ont été relevés par à proximité des laboratoires Pierre Fabre, quand des manifestants ont tenté d'arracher une partie du grillage d'enceinte. L'arrivée des forces de l'ordre les en a dissuadé.

Tensions sur le retour de la manifestation contre l'autoroute #Castres-#Toulouse. Un petit groupe arrache le grillage d'enceinte des laboratoires Pierre Fabre. Avant de rebrousser chemin avec l'arrivée depuis l'arrière du bâtiment de plusieurs fourgons de forces de l'ordre. #A69 pic.twitter.com/0SdOaJDQD5 — Paul Halbedel (@Paul_Halbedel) April 22, 2023

D'autres actions, des concerts et des débats sont prévues en soirée et ce dimanche 23 avril.