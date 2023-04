Projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse : comment va se dérouler la manifestation à haut risque de ce samedi ?

Entre 1 500 et 2 000 personnes sont attendues dans le Tarn pour s'opposer au projet d'autoroute A69 ce samedi, d'importants moyens seront mobilisés du côté des forces de l'ordre.

Les opposants à la construction de l'autoroute A69 censés relier Castres et Toulouse ont prévu de se rassembler dans la commune de Saix (Tarn) ce samedi 22 avril 2023, à l'appel de plusieurs organisations écologistes, notamment Confédération paysanne, les Soulèvements de la Terre, Extinction Rébellion Toulouse, Greenpeace, Attac ou La Voie est libre.

Quelques semaines après les manifestations à Saint-Soline (Deux-Sèvres) qui avaient tourné en violents affrontements, une note du renseignement territorial craint la présence d'entre 1 500 et 2 000 opposants dont "une centaine de militants radicaux". Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré ce vendredi au micro de Franceinfo que la manifestation de ce week-end était autorisée, "contrairement à Sainte-Soline". Tout en soulignant de pas avoir eu de renseignements qui "démontrent que dans le Tarn, les gens ont une envie absolue de violence, ce qui était évidemment le cas à Sainte-Soline". Le ministre a tout de même conclu : "s'ils devaient être violents, nous interviendrons".

Des députés LFI/Nupes ont également annoncé leur présence : Manuel Bompard (coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône), François Piquemal (député de la 4e circonscription de Haute-Garonne) ou encore Anne Stambach-Terrenoir (députée de la 2e circonscription de Haute-Garonne).

Une mobilisation très surveillée

La préfecture a accepté de laisser la mobilisation se dérouler, et demande aux participants de "respecter leurs engagements" d'une "manifestation pacifique" et dans "le respect des zones d'interdiction qui ont été adaptées". La préfecture demande également aux manifestants de "ne pas mettre en place d'installation pérenne".

Un tracé du parcours de la manifestation a été défini.

#A69

Demain samedi 22/04/2023, de 10h à 20h

\ud83d\ude9aCirculation 3.5T : interdite sur la RN126 entre St-Germain-des-Prés et le Rond-Point d'Auchan à Castres.

\ud83d\ude97Voitures : les gendarmes permettront l'accès à la circulation en fonction de l'avancée de la manifestation. pic.twitter.com/GYFEUNMHCd — Préfet du Tarn (@prefet81) April 21, 2023

Les forces de l'ordre seront mobilisées en nombre avec l'appui de drones et d'hélicoptères. "Le préfet du Tarn a autorisé la gendarmerie nationale à mettre en œuvre des dispositifs de captation d'images par aéronefs dans un périmètre limité, lié au rassemblement et à la manifestation prévus entre Castres et Puylaurens sur le tracé d la RN126", précise la préfecture par voie de communiqué. "Cette mesure vise à assurer la sécurité des rassemblements annoncés et l'appui des personnes au sol".

Manifestation du 22 avril | Le Préfet donne récépissé de la manifestation et appelle les participants à respecter leurs engagements \u2935\ufe0f



\u2795 d'informations : https://t.co/KLtouaElRv pic.twitter.com/vStWFEcwwx — Préfet du Tarn (@prefet81) April 21, 2023

Manifestation à 14 heures

Les manifestants commencent à se rassembler ce vendredi avant 20 h 30 à l'occasion d'un repas à prix libre et d'un concert, mais la manifestation aura bien lieu le lendemain. Selon le site du collectif Soulèvements de la terre, les opposants se réuniront à 10 heures avant des prises de parole à la mi-journée. Le départ de la manifestation est prévu à 14 heures. Pour le reste de la journée, une course de bolide autour du camp sera organisée avant une soirée-concert.

Le collectif La voie est libre déplore que ce projet d'autoroute a été rejeté par "90 % des 6 266 avis exprimés lors de l'enquête publique environnementale, 160 agriculteurs du territoire et 112 personnalités". Il est dénoncé une "catastrophe environnementale" en raison de la disparition d'une zone d'humidification et de l'abattage d'au moins 2 500 arbres.