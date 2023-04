Réforme des retraites : les propositions de loi visant à abroger le départ à 64 ans peuvent-elles aboutir ?

Deux propositions de loi ont été déposées, par les camps d'opposition, pour abroger la mesure concernant le départ à la retraite à 64 ans.

Même si la loi a été promulguée et devrait être appliquée dès cet automne selon Emmanuel Macron, l'opposition n'en a pas terminé et espère abroger une partie de la réforme des retraites. Pour cela, les députés socialistes ont déposé une proposition de loi visant à demander l'abolition de l'article concernant le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, une initiative qui a également été menée deux jours plus tard par le groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires).

Le texte pourrait être examiné le 8 juin lors de la niche parlementaire du groupe Liot, un jour (par mois) réservé aux groupes d'opposition durant lequel ils choisissent les propositions de loi discutées à l'Assemblée.

Le président des députés socialiste, Boris Vallaud, a félicité cette prise de position du groupe Liot sur Twitter. "Rendez-vous le 1er mai dans la rue et le 8 juin dans l'hémicycle.

Le combat continue ! https://t.co/hJ3NLCHo17 — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) April 20, 2023

Le Sénat risque d'être un obstacle majeur

Quelques inquiétudes pèsent dans le camp de la majorité à l'approche de l'examen de la proposition de loi, en témoigne sur Franceinfo un "député influent" : "il ne faut pas que ça aille au vote". Un retour des débats autour de la réforme des retraites et de sa mesure phare ont de quoi faire grimacer du côté de la majorité présidentielle. On se souvient que la motion de censure, qui avait été déposée par le groupe Liot, avait manqué de faire capoter la loi à neuf voix près et de renverser le gouvernement en réponse à l'utilisation de l'article 49.3.

Néanmoins, si vote il y a à l'Assemblée nationale et si la proposition de loi de l'opposition arrive à passer, il faudra ensuite qu'elle atterrisse entre les mains du Sénat, où la droite majoritaire est favorable à la réforme des retraites. Si la bataille dans l'hémicycle peut être serrée, les camps d'opposition risquent de se heurter à un mur quand la chambre haute devra se prononcer.