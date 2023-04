Un feu d'artifice au château de Bertholène a marqué le départ des premiers coureurs de la Trans Aubrac ce samedi matin.

Les premiers coureurs se sont élancés de Bertholène ce samedi 22 avril 2023 à l'occasion de la 16e édition de la Trans Aubrac. L'épreuve de trail s'étend sur 105 kilomètres à travers l'Aveyron, en passant par Saint-Côme et Saint-Chély-d'Aubrac pour se terminer à Saint-Geniez.

En témoigne cette vidéo du Bulletin d'Espalion, le départ a été explosif devant le château de Bertholène, très tôt dans la matinée. Une nuée de torches frontales a fendu la nuit, quand un feu d'artifice a illuminé le début de la course.

Des coureurs de toutes les nationalités

Les paysages aveyronnais et ses villages étapes sont les stars de la journée, dans cette journée qui rassemble 2 700 coureurs issus de 14 nationalités différentes et venus de 90 départements de France. Tous ne s'embarquent pas dans un trail de 105 kilomètres, plusieurs épreuves sont proposées : une course en relais, le trail 75 km, 50 km, 13 km et 7 km.

2 400 accompagnateurs sont présents sur l'épreuve, et le Trans Aubrac peut compter sur 113 bénévoles chargés d'encadrer la journée. "Ce sont tous des coureurs, alors ils transmettent leur passion", s'était réjoui Marc Membrado, président de l’association Action 12, dans les colonnes de Centre Presse Aveyron.

