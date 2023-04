Les chanteurs aveyronnais ont réinventé l'hymne de l'Occitanie avec deux versions festives en occitan et en français !

"Se Canto, que Canto !" L'Occitanie a son nouvel hymne avec une version remixée en occitan... mais aussi en français ! Après avoir consacré un titre sur les mineurs de fond de Decazeville, où travaillait leur père, les deux frères aveyronnais Les Jumeaux chantent leur amour de la région et plus largement du sud de la France.

Gilles et Jérôme Noël promettent un remix "très festif" dans "l'esprit des ferias". La Région Occitanie a accepté de faire le relais de cette création, et le titre est également tombé entre les mains de l'ancien député Jean Lassalle. "Il a adoré, il nous a dit qu'il voulait bien être l'ambassadeur de la chanson ! Il nous a dit que c'était dommage que les mots 'Pyrénées-Atlantiques' ne soient pas dans les paroles, mais on cite quand même son Béarn bien-aimé dans un couplet", s'amuse Gilles.

Avec leur remix de "Se Canto", les Jumeaux ont le souhait de faire chanter toutes les générations. Un moyen aussi de prolonger leur projet pédagogique initié "depuis 20 ans" dans les écoles, puisqu'ils espèrent que leur titre soit appris dans les établissements qui enseignent l'occitan. "Certaines écoles ont déjà accepté, la chanson va rentrer dans le programme. C'est très valorisant pour nous de savoir que la jeunesse va grandir avec une de nos compositions".

Quand sortira le remix de "Se canto" ?

Il va falloir attendre le 4 mai pour avoir accès au titre sur les plateformes de streaming audio, puis le mois de juin pour la mise en ligne du clip vidéo. Ce dernier sera tourné au Festival de Bandas à Condom (Gers) le 13 mai. "On nous filmera sur scène mais aussi dans les rues de la ville, on chantera les deux versions de Se Canto ! Il y aura avec nous le tromboniste de Toulouse Rémi Vidal, qui collabore notamment avec BigFlo&Oli, plusieurs musiciens et un chœur d'hommes habillés dans un esprit de féria".

Voici un extrait audio en attendant la sortie définitive :

De la télévision à l'Olympia

Ce nouveau titre qui transpire l'amour pour la culture occitane marque aussi les 30 ans de carrière des deux frères. Ils ont l'intention de marquer le coup à Decazeville le 28 octobre 2023 lors d'une soirée spéciale, dont le programme sera dévoilé en cours d'année. "Bien sûr, on chantera le 'Se Canto' dans les deux versions !", promettent les Jumeaux.

Après trois décennies à partager leur passion de la musique, Gilles et Jérôme n'ont pas l'intention d'en rester là. "On chante depuis qu'on est tout petits. Et tout a vraiment commencé pour nous quand notre papa nous a inscrits à l'émission Sacrée Soirée sur TF1, c'était en 1993 !". Une émission remportée deux fois par les Jumeaux, avant qu'ils annoncent à leur père : "on veut faire de la chanson notre métier".

Une série de rencontres et d'expériences riches forgent ensuite Gilles et Jérôme : de leur rencontre avec Francis Cabrel lors d'un stage d'auteur-compositeur à leur participation dans l'émission de Pascal Sevran "La Chance aux Chansons", en passant par six soirées sur scène à l'Olympia de Paris. "Ça, c'était vraiment incroyable. C'était comme pour un cycliste à qui on apprend qu'il va faire le Tour de France".

Petit point d'étape en 2023, les Jumeaux ont produit un total de 5 albums et vivent avec toujours autant de passion. Sans en oublier l'Aveyron, où ils continuent de se produire cette année :