Disparition inquiétante d'un père de famille dans le Lot : les recherches continuent, ce que l'on sait

Après la disparition de Rachid El Maddoui ce samedi 22 avril, les recherches qui se sont poursuivies ce dimanche 23 avril entre le Lot et l'Aveyron n'ont toujours rien donné. Le point.

Rachid El Maddaoui, 38 ans, a disparu brutalement ce samedi 22 avril en fin de matinée, alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa femme et ses deux enfants, depuis son domicile de Saint-Jean-Mirabel, commune voisine de Figeac, dans le Lot. Depuis, sa famille et ses proches restent dans l'angoisse.

C'est seul qu'il est parti en voiture, dans le Citroën C15 de son père, celui qui a alerté la gendarmerie de Figeac dans la journée de samedi. En soirée, un appel à témoins pour disparition inquiétante était lancé.

Le téléphone éteint, le véhicule introuvable

La dernière trace du père de famille remonte à la veille, quand son téléphone a borné à Capdenac-Gare, dans l'Aveyron. Depuis, "le téléphone est éteint", précise la gendarmerie de Figeac ce dimanche 23 avril en début de soirée. Selon La Dépêche du Midi, l'hélicoptère utilisé pour les recherches samedi n'a pas permis de repérer le véhicule de Rachid El-Maddaoui.

"Pas d'intentions suicidaires établies"

Ce dimanche, les recherches opérationnelles pour retrouver le père de famille se sont poursuivies "dans le cadre normal du service", et n'ont toujours "rien donné" : "On en est toujours au même point que la veille". Celles-ci se poursuivront ce lundi, assure la gendarmerie de Figeac, ajoutant que selon les informations que les enquêteurs ont recueillies et recoupées, "il n'y avait pas d'intentions suicidaires établies".

Sur la page Facebook de la gendarmerie du Lot, des internautes se sont proposés bénévolement pour participer aux recherches afin de retrouver Rachid El-Maddaoui. "Nous avons besoin de recouper certaines informations avant de faire appel aux bénévoles", ont répondu les gendarmes.

Cette disparition rappelle sur bien des points celle d'Audrey Baltrons, 39 ans, mère de deux enfants, disparue depuis le 13 février dernier à Firmi, à environ 25 km de Saint-Jean-Mirabel. Plus de 2 mois après sa disparition, elle et son véhicule sont toujours introuvables.

Rachid El Maddaoui mesure 1,98 m, il a les cheveux courts, est corpulence mince, et circule dans la Citroën C15 blanche de son père, immatriculée GG-417-FW. Si vous avez des informations, contactez le 17 ou la gendarmerie de Figeac au 05 65 50 73 73.