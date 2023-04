Economie : au joli mois de mai, l’Aveyron vante ses charmes au Marché du Lez de Montpellier

Sous la bannière de la marque Fabriqué en Aveyron, 14 entreprises et cinq offices de tourisme seront du voyage.

Du 5 mai à partir de midi jusqu’au 7 mai, l’Aveyron sera l’invité d’honneur du Marché du Lez pour faire rayonner son savoir-faire (au travers de la marque "Fabriqué en Aveyron"), valoriser ses sites touristiques et séduire de futurs visiteurs.

Le Marché du Lez, tiers lieu de Montpellier installé au cœur d’un ancien site industriel, est un véritable laboratoire de la ville et du travail de demain, en perpétuel mouvement, innovant, artistique, culturel et gastronomique. Il accueille chaque année 2,5 millions de visiteurs.

Le Département, à travers l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme (Adat), coordonne l’organisation de cette manifestation. Quatorze entreprises de la marque "Fabriqué en Aveyron" représenteront les savoir-faire aveyronnais emblématiques comme la maroquinerie, la coutellerie, les cosmétiques nature, les meubles design, les vêtements et accessoires en laine, les escaliers en bois… sans oublier, bien sûr, la gastronomie et les spécialités aveyronnaises.

Cet événement est inédit pour la marque "Fabriqué en Aveyron" dans ce format, extérieur au département. Cinq offices de tourisme (Rodez Agglomération, Pays ségali, Larzac Vallées, Millau Grands Causses, Pays de Roquefort) seront présents aux côtés de l’Adat pour promouvoir la destination Aveyron auprès de nos voisins montpelliérains.

Un riche programme d’animations animera ce "village" aveyronnais durant tout le week-end :

Présence du podium "Food Tour" proposant des animations culinaires avec un chef

Animations avec deux prestataires touristiques aveyronnais,

Concert du groupe "La Déryves" le samedi soir,

Jeux concours tout au long du week-end.

Il y sera enfin question d’attractivité résidentielle puisque l’équipe "Viens vivre en Aveyron" de l’Agence de l’attractivité et du tourisme renseignera tous ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les opportunités de vie en Aveyron.

Le samedi après-midi sera consacré à des rencontres personnalisées sur les questions d’emploi et de facilités de vie proposées localement.