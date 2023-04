Mur-de-Barrez. La Maison des Délices change de propriétaires

C’est en 1974 que la boulangerie Foucras est devenue la boulangerie d’Antonin et Louise Bos. La génération suivante a pris la relève, et depuis 2002, Alain et Michèle Bos ont eu à cœur de faire perdurer un savoir-faire : la fabrication des produits dans le respect des traditions (pains sur levain, cuisson au four à bois, gâteaux, chocolats, etc.).

En apprentissage dès l’âge de 15 ans, c’est sans compter les heures, mais toujours avec passion, qu’Alain a élaboré toutes sortes de desserts et gourmandises pour ravir nos papilles.

De son côté, Michèle s’est montrée attentive à la présentation de ces délices, prenant beaucoup de plaisir à présenter des vitrines selon les thèmes du moment. Elle avoue même qu’elle ne vend que ce qu’elle a goûté et approuvé.

Ils remercient tous les fidèles clients pour la confiance que ceux-ci ont pu leur témoigner. Mais pour autant, le fournil n’a pas eu le temps de refroidir et afin de ne pas nous laisser dans le pétrin, ils ont remis les clefs du four à bois à Jérôme et Laetitia Laurier, déjà boulangers depuis 5 ans à Lacapelle-Barrès qui vont désormais écrire la suite de cette belle histoire. Bienvenue aux nouveaux boulangers de la Maison des Délices, joignables au 05 65 66 05 22.