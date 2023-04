Argences en Aubrac. L’Argence-en-Aubrac invite le Haut-Berry pour le week-end du 8-Mai

En effet, dans le cadre d’un échange folklorique, La Bourrée de l’Argence invite un groupe folklorique du pays de Sancerre. Durant ces 3 jours, ils partageront danses, traditions et découverte de notre territoire.

Le samedi 6 mai à 18 h, les 2 groupes se produiront au gymnase de Sainte-Geneviève-sur-Argence. En première partie, les danseurs de bourrée vous présenteront leur nouveau spectacle. Puis en seconde partie, vous pourrez découvrir La Sabotée Sancerroise tout droit venue de Chavignol.

Les bourrées vives et rythmées au son des vielles, cornemuses et accordéons reprennent souvent les thèmes des saisons, des travaux de la vigne et des champs, des métiers et de l’amour.

N’hésitez pas à venir partager cette fin d’après midi entre amis ou en famille.

Moment festif, convivialité et ambiance assurée.