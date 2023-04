Decazeville. L’ASPIBD fin prête pour un nouvelle saison

L’association de sauvegarde du patrimoine reprend ses visites régulières, tout en ayant reçu des groupes et des historiens durant cet hiver.

Après sa période de semi-hibernation, le musée du patrimoine minier et industriel de l’ASPIBD (Association de sauvegarde du patrimoine industriel du Bassin de Decazeville-Aubin) rouvre ses portes. Disons bien semi-hibernation car cet hiver, de janvier à avril, l’édifice muséal a reçu sur rendez-vous une quarantaine d’adultes (Amicale des donneurs de sang de Midi-Pyrénées, des chercheurs en histoire industrielle) ainsi que 183 collégiens (collège Paul Ramadier à Decazeville, notre photo ; collège d’Aurillac).

En mai et juin, le musée sera ouvert le mercredi et le vendredi, de 14 heures à 18 heures, possibilité de visites guidées.

En juillet et août, il sera ouvert du mardi au samedi inclus, de 14 heures à 18 heures, avec des visites guidées, une permanence sera assurée par une employée recrutée à mi-temps avec un contrat à durée déterminée.

Hommage à Michel Herranz et à Claude Maillebuau

Durant la saison thermale, les personnes pourront programmer des visites, s’inscrire auprès des bureaux de l’office de tourisme (Decazeville au 05 65 43 18 36, Cransac au 05 65 63 06 80). L’ASPIBD participera aux journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre, et accueillera les "Afters" du festival Mines de jazz, les 4, 5, 6 mai prochains.

Les membres du bureau sont très satisfaits de la rénovation des soufflantes qui vient de débuter, bâtiment et machinerie emblématique de l’épopée industrielle. L’association lance par ailleurs un appel aux bénévoles pour venir grossir les rangs (contact : 05 65 43 09 18 ; ou par mail aspibd0832@orange.fr). L’assemblée générale se déroulera le vendredi 9 juin, à 20 h, dans les locaux de la zone du Centre..

Les membres de l’ASPIBD ont rendu un vibrant hommage à leur coprésident, Michel Herranz, décédé récemment. Dans leur feuille de liaison "Mine de rien", ils ont salué aussi la mémoire de Claude Maillebuau : "Claude nous a quittés le 7 juillet 2022, à l’âge de 89 ans. Issu d’une famille modeste, il doit très jeune se "louer" pendant les vacances scolaires comme garçon de ferme. En 1948, à 15 ans, il est embauché aux mines comme "galibot". Il y découvre le métier de mineur, difficile et dangereux, mais aussi attachant et fraternel. Après avoir gravi tous les échelons, Claude Maillebuau termine sa carrière comme responsable de la Découverte. À la retraite, il s’intéresse au patrimoine local. En 1997, l’ASPIBD voit le jour sous l’impulsion de passionnés dont il faisait partie. Nous le consultions sur les questions minières et il répondait toujours à nos attentes. Merci Claude, ta mémoire nous a permis d’avancer".