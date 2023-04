Villeneuve. Le programme touristique des vacances

L’association Bastides du Rouergue organise une visite ludique de Villeneuve le mercredi 26 avril. Jeux et indices permettront aux enfants de retracer l’histoire de Villeneuve, de découvrir de belles architectures et de partir à la recherche de décors cachés…

À faire en famille, le rendez-vous est fixé à 14 h 30 devant la statue de Jeanne d’Arc Boulevard Cardalhac. Les réservations peuvent se faire au 06 14 48 48 55. Tarif : 5 €.

L’office de tourisme propose deux balades sur notre territoire villeneuvois. Le rendez-vous est fixé à chaque fois devant l’office, place des Conques.

Le 25 avril 2023 à 15 heures : "Sur le causse de Villeneuve, découvrez la campagne qui nous entoure. En balade le long des chemins, votre accompagnateur vous fera découvrir le petit patrimoine, la faune et la flore locale : chênes, orchidées, et pourquoi croiser un lièvre ou un chevreuil ?"

Visite guidée en pleine nature pour une agréable promenade familiale sur un circuit de 3,5 km (2 heures environ).

Le 5 mai 2023 à 15 heures : "Pour découvrir l’Histoire autrement, des guides vous proposent de toucher, sentir et jouer avec les éléments de notre patrimoine ! … À l’aide de miroirs, découvrez les coins et recoins de nos monuments, avec les yeux bandés, ressentez l’air sur votre visage et, loupes en main, admirez les plus petites marques du passé gravées sur les pierres ! Laissez-vous aller à votre imagination, devenez un artiste pour découvrir les petites histoires et les grands secrets de nos sites. Des visites pour tous ceux qui n’aiment pas l’Histoire mais qui veulent apprendre tout en s’amusant !"

Sur réservation uniquement au 05 36 16 20 00. Horaires ouverture : office de tourisme – Maison de la photo Jean-Marie Périer : du mercredi au dimanche et jours fériés de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures.