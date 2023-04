Ségur. Les Aînés font découvrir les abeilles

Récemment, les Aînés de Ségur ont organisé à la salle des fêtes une journée découverte animée par l’Abeille de l’Aveyron, syndicat départemental d’apiculteurs. En début de journée, l’école s’est rendue sur les lieux avec des productions et des ruchettes en cartons réalisées par les enfants. Le tout a permis une décoration réussie. Puis, Monts et Multitudes ont projeté sur grand écran un documentaire sur les différents rôles des abeilles. Les enfants ont pu percevoir leur importance pour la biodiversité. Les membres de l’Abeille de l’Aveyron leur ont fait découvrir à partir d’une ruche transparente le travail de la reine et de ses ouvrières mais également un nid de frelons asiatiques.

Après cette animation, Mondes et Multitudes a projeté le film "des abeilles et des hommes" suivi par une quarantaine de participants. Ces derniers ont pris un repas sur place avec des produits assaisonnés avec du miel. L’après-midi a continué avec un débat sur le film ainsi qu’une information sur le frelon asiatique avec l’exposition d’un nid. Cette belle journée s’est clôturée par une dégustation de quatre miels différents sur place mais aussi à l’école avec les enfants.