Trémouilles. Les écoliers sensibilisés au harcèlement à l’école

Les écoliers de maternelle du village sont entrés dans la salle de cinéma "les Tilleuls", se sont assis sur les fauteuils rouges et ont assisté au festival du court-métrage aux côtés des écoliers d’Arvieu. Ils ont regardé plusieurs petits films et découvert une richesse variée de couleurs, de dessins et d’histoires… Comme celle de "Petit frère hiver" ou la vie n’est pas facile pour lui car sa grande sœur et ses amis refusent de s’amuser avec lui. Ils se moquent et lui jouent des mauvais tours… Que faire pour qu’il trouve sa place ? S’en sont suivis des ateliers de discussion et des explications sur le partage, l’amitié…. en lien avec le thème pHARe, un programme de lutte contre le harcèlement à l’école.