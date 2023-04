Laissac-Sévérac l'Église. Les élus invités à l’assemblée du syndicat des commerçants non sédentaires

Ce lundi 17 avril, à l’invitation de Cindy Lopes, présidente de la Fédération des commerçants non sédentaires de l’Aveyron et du Tarn, le maire de Laissac - Séverac-L’Église, David Minerva ainsi que des membres de la commission des marchés de plein vent (Françoise Fouet et Viviane Pernodat) se sont rendus à Decazeville à l’assemblée générale de ce syndicat.

Monique Rubin, la présidente des Marchés de France était présente ainsi que l’ensemble des acteurs des marchés de l’Aveyron et du Tarn, à savoir : commerçants, placiers, maires et élus en charge des marchés dans les communes concernées.

Ce fut l’occasion d’échanges passionnés et fort instructifs où l’ensemble des personnes a pu prendre connaissance de ses droits et devoirs par rapport à une législation claire et précise mais parfois ignorée.

La réunion s’est achevée de façon très conviviale avec un apéritif suivi d’un aligot.

Merci à la Fédération des commerçants non sédentaires pour leur sympathique invitation.