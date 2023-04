Espalion. Les Saint-Cômois invités à fleurir leur cadre de vie

Le fleurissement du village est l’affaire de tous et pas seulement de la collectivité.

Fin 2022, Saint-Côme-d’Olt s’est vu attribuer le premier prix du "concours départemental pour le fleurissement et l’aménagement du cadre de vie" dans sa catégorie. Le challenge pour 2023 est de voir le village monter d’un cran en obtenant sa "première fleur".

Ces dernières années, la végétalisation de l’espace public, conjuguée aux initiatives privées, a contribué à l’embellissement du village.

Le changement climatique et la sécheresse probable doivent nous inciter tous à privilégier la mise en valeur de l’existant plutôt que l’abondance de plantations gourmandes en eau. En 2022, la municipalité a aidé les Saint-Cômois qui le désiraient à l’achat de rosiers, jasmins étoilés ou chèvrefeuilles ainsi qu’à la plantation devant leur porte. La participation au concours photos fut timide, alors que de nombreuses résidences auraient mérité d’y figurer. Aussi, pour 2023, la commission municipale pour le fleurissement et le cadre de vie se propose de passer à plusieurs reprises dans le village et la campagne saint-cômoise pour photographier les façades, jardins ou balcons fleuris, bien évidemment avec l’accord de leurs habitants. Les photos seront exposées en mairie du 15 août au 30 septembre pour être soumises au vote des Saint-Cômois (es).

Les lauréats recevront des cadeaux le jour de la remise des prix autour du pot de l’amitié. Les organisateurs comptent sur une large participation de la population.