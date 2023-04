Lédergues. Les seniors en activité permanente

Très soucieux de leur santé physique, les seniors entretiennent et gardent leur forme en pratiquant la gymnastique tous les mardis de 13 h 45 à 14 h 45.

A l’écoute de chacun et suivant les limites des plus âgés, le coach Monique AZAM adapte la gym douce et appropriée à leurs âges. Équilibre, coordination des mouvements, travail sur la mémoire, tout est bon pour garder son énergie et un bon état physique. Le 11 mai les Dicos d’or vont se dérouler à Durenque à la salle des fêtes á 14 h pour tester ses connaissances en orthographe mais surtout pour passer un bon moment convivial qui rappellera le séjour de l’enfance sur les bancs de l’école. Ils se remémoreront les séances d’écriture à la plume sergent-major trempée dans l’encre violette, épongée sur le cahier avec le buvard publicitaire. Tous les participants seront les bienvenus mais ne pas oublier de s’inscrire auprès des responsables du club.