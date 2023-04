Paris : c'est bientôt la Fête des jardins !

Pour sa 27e édition, la Ville étend la Fête des jardins à tous les acteurs de la nature en ville. Vous avez une animation à proposer, un atelier , des visites, etc. déposez votre candidature jusqu'au 11 juin inclus.

La Fête des jardins est l'occasion pour les Parisiens de découvrir les professionnels de la Ville et les associations des jardins partagés qui œuvrent chaque jour dans les espaces verts et les bois.

La Fête des jardins prend de l'ampleur cette année ! Elle accueillera plus de partenaires et se déroulera non plus sur un week-end mais sur cinq jours du mercredi 20 au dimanche 24 septembre 2023.

Le but de cet appel à manifestation d'intérêt, lancé du 14 avril au 11 juin 2023, est de labelliser, et donc d'intégrer au programme, des activités et/ou animations gratuites dans Paris durant cette Fête des jardins.

Les critères d'éligibilité

En répondant, jusqu'au 11 juin inclus, à cet appel à manifestation d'intérêt, vous permettrez aux Parisiens de mieux vous connaître.

Qui peut postuler ?

Tous les organismes sont susceptibles de candidater et notamment les :

associations

collectifs d'habitants

particuliers

comités rattachés à des Conseils de quartier

structures municipales (écoles, centres de loisirs, centres Paris Anim, bibliothèques)

tiers lieux

Pour quelles animations ?

Les animations doivent porter sur au moins l'une des thématiques suivantes :

la végétalisation et le jardinage urbains

la découverte et la préservation de la biodiversité

les enjeux du dérèglement climatique

Elles peuvent prendre la forme de :

visites

ateliers

expositions

conférences

jeux

initiations…

Conditions indispensables à respecter :

Les animations devront être gratuites, situées dans Paris intramuros et sans caractère commercial.