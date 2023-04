Paris : fêter son anniversaire à la mairie, c'est possible !

Deouis samedi 12 novembre 2022, les enfants de moins de 12 ans auront la possibilité de fêter leur anniversaire le samedi dans une salle de la Mairie de Paris Centre

Le samedi après-midi uniquement, la Salle Bretagne de la Mairie de Paris Centre est mise à disposition des familles qui souhaitent organiser un goûter d'anniversaire pour les enfants de moins de 12 ans.

La tarification de mise à disposition de cette salle a été fixé, par délibération 2022 DDCT 18, à 10 € par tranche de 2 heures.

Les créneaux proposés sont les suivants :

14h00 - 16h00

ou

16h30 - 18h30

La capacité maximale d'accueil de la salle est limitée à 19 personnes, adultes compris.

Si vous souhaitez réserver votre créneau, merci remplir et signer le formulaire de réservation et la convention ci-dessous, et de l'adresser - au moins 1 mois avant la date choisie - à la boîte e-mail suivante : ddct-mapc-evenements@paris.fr.