Paris : la programmation des Nuits Blanches se dévoile

Opéra de rue, projections lumineuses, performances chorégraphiques… L’édition 2023 sera éclectique, exigeante, populaire et mettra la Seine à l'honneur. Rendez-vous le 3 juin !

Pour la première fois de son histoire, Nuit Blanche aura lieu aux beaux jours ! Le 3 juin 2023, elle ouvrira la saison culturelle estivale. Le temps d’une nuit, la création contemporaine sous toutes ses formes sera mise à l’honneur dans la ville, l’espace public, au sein de monuments prestigieux et de bâtiments méconnus ou inaccessibles au public en temps normal.

Sous la direction artistique de Kitty Hartl, pour la deuxième année consécutive, la programmation vient interroger notre rapport au monde, à la nature et aux animaux. Le lien entre l’art et le sport sera également mis à l’honneur dans le cadre de l’Olympiade culturelle

La Seine, un sentier imaginaire le temps d'une nuit

Nuit Blanche 2023 évoque l’ambiguïté de notre monde, de notre relation aux éléments et l’importance de la résilience environnementale. C'est donc logiquement qu'elle met à l'honneur la Seine, qui accueillera célébrations et compétitions lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une centaine de projets seront ainsi présentés dans 24 communes de la Métropole du Grand Paris : de Paris au Havre en passant par Rouen, le fleuve devient le fil imaginaire le long duquel les visiteurs découvrent un nouvel univers artistique.

Au programme à Paris…

Street Opera / Opera River par Mauro Gioia et Kitty Hartl

Avec Street Opera, des choristes de l’Opéra National de Paris et des élèves du conservatoire municipal Charles Munch (11e) se produisent sur les Rives de Seine. Opera River, en hommage au film Fitzcarraldo de Werner Herzog, investit le bassin de l’Arsenal et les canaux parisiens. Des gramophones embarqués sur des bateaux-dragons chinois et des gondoles vénitiennes diffusent des 78 tours d’interprètes légendaires du début du XXe siècle.

Playsack (1968, réédition) par Fredun Shapur, en collaboration avec Mira Shapur

Cette création inédite et participative, destinée au jeune public et aux familles, propose aux enfants de 6 à 10 ans de revêtir des costumes de papier en forme d'animaux, les Playsack. Une jungle est ainsi créée sur le parvis de l’Hôtel de Ville, avant d’essaimer et de se démultiplier dans tout Paris.

Résonnance géométrique par Javier Riera

Une projection lumineuse monumentale et envoutante dans le square du Vert-Galant de l’ile de la Cité vient transformer la nature dans la ville avec ses formes géométriques remarquables.

Fléau, performance d’Agnès Geoffray

Performance chorégraphique de fouet artistique et sportif (discipline sportive originaire d’Australie). Une pièce inspirée des rituels païens helvétiques, dans laquelle l'artiste Agnès Geoffray aborde les notions de résistance et de domination. Les performeurs battent la mesure, pour un moment suspendu et hypnotisant, dans la cour de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (Paris Centre).

K2-18B, installation de Jesus Baptista

Avec cette installation lumineuse ressemblant à un OVNI posé dans la ville, Jesus Baptista représente le cœur d’une exoplanète posé sur un monolithe de glace. L’installation futuriste et lumineuse réagit avec son environnement et enveloppe le public, l’invitant à vivre une expérience immersive digne de la science-fiction, dans la cour du Musée Cognacq-Jay (Paris Centre).

… et dans la Métropole du Grand Paris

Dérives, spectacle de la compagnie Ilotopie à Alfortville (94)

Inspiré du conte Le joueur de flûte de Hamelin des Frères Grimm, Dérives convoque l’énergie des éléments, le fleuve, le soleil et le vent. Guidées par un fabuleux musicien et deux acolytes perchés sur des embarcations, cent silhouettes transparentes, éclairées par l’énergie solaire, défilent du pont du Port à l’Anglais jusqu’à l’embarcadère de Chinagora, à l’embouchure de la Marne.

The Love Boat, croisière de Clélia Barbut et Charlotte Hubert à Juvisy-sur-Orge (91)

Au départ de Juvisy-sur-Orge, la péniche Alternat remonte la Seine avec une nouvelle forme de croisière réunissant performances et projections créant une narration fluviale ludique et poétique.

Superpo/Mots voyageurs, installation participative de Malte Martin à Bobigny (93)

Bobigny célèbre le métissage de la langue française avec Les mots voyageurs. Le graphiste et plasticien Malte Martin invite à (re) découvrir des mots issus d’autres langues et cultures qui ont parfois longtemps voyagé avant d’être considérés comme français. Dès la tombée de la nuit, des mots, poèmes et textes lus en direct par des artistes et des habitants sont projetés sur une façade du centre-ville, sous la forme d’un jeu combinatoire de lettres et formes géométriques colorées, créant ainsi à chaque fois des nouvelles silhouettes de mots.