Paris : la Ville propose à ses habitants et leur habitat de se mettre au vert

Ce nouvel outil créé par la Ville de Paris propose à toutes les copropriétés un accompagnement technique et financier pour végétaliser cours et toitures, rendre perméables les sols et récupérer les eaux de pluie.

Et si votre copropriété devenait une oasis végétale où s'épanouit une biodiversité porteuse de fraîcheur en été ? Une gageure qui demande des aménagements parfois complexes, à laquelle le nouveau dispositif municipal répond désormais : végétaliser, créer plus d'ombre, retrouver la pleine terre et valoriser les eaux de pluie, CoprOasis vous accompagne ! À vous d'imaginer les plantes et arbustes qui y seront plantés.

CoprOasis est un dispositif d’accompagnement technique (information, conseils) et financier grâce aux aides de la Ville de Paris.

De l'étude de faisabilité à la conception, vous bénéficiez des conseils et d'une orientation vers des professionnels pour tous travaux de végétalisation d’une cour, d’une toiture, d’une façade et d'installation d’une cuve de récupération d’eau.

Les subventions sont mobilisables à chaque étape de tout projet visant à perméabiliser les sols, récupérer et valoriser les eaux pluviales et/ou végétaliser au sein d’une copropriété.

Vous souhaitez y réfléchir et cherchez des renseignements complémentaires ? Contactez l'Agence parisienne du Climat via le formulaire de contact disponible sur le site de l'institution et précisez votre besoin. Contacter un·e conseiller·ère France Rénov | Agence parisienne du Climat.

Si votre copropriété est déjà avancée dans son projet de végétalisation, que ce soit en phase étude ou travaux, vous pouvez l'inscrire directement sur la plateforme CoachCopro (cliquer ci-dessous). Vous serez contacté par l'Agence afin d’organiser un rendez-vous, échanger sur le projet et lancer l’accompagnement si le projet est bien éligible au dispositif.

Quelles sont les aides ?

Il s’agit d’un financement de :

5 000 € forfaitaires pour des études d’avant-projet sur une cour ou une toiture-terrasse ;

jusqu’à 80 % des travaux de végétalisation financés, dans la limite de 30 000 €.

Les aides pour un projet en toiture et en cour d’immeuble sont cumulables.