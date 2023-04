Paris : l'opération "Embellir votre quartier" se penche sur Belleville-Amandiers

Le quartier Belleville - Amandiers (20e) bénéficie cette année de la démarche « Embellir votre quartier », après les quartiers Télégraphe - Pelleport en 2021 et Réunion - Père-Lachaise en 2022. Participez à la concertation jusqu'au 31 juillet.

Paris a initié « Embellir votre quartier » afin de transformer et de rendre plus agréable l’espace public parisien. Davantage de végétalisation, plus d’espace pour les piétons, des pistes cyclables, une circulation plus apaisée : c’est ensemble que nous identifierons les interventions utiles et prioritaires pour faire de votre quartier ou de votre rue un lieu plus agréable, plus accessible et plus respirable.

La démarche « Embellir votre quartier » permet de concentrer sur une même période l’ensemble des transformations d’un quartier et de mieux organiser les travaux dans les rues de Paris.

Quelques éléments clés

Végétalisation

Un quartier encadré par trois artères arborées : Boulevard de Belleville/Ménilmontant, rue des Pyrénées et avenue Gambetta

Au-delà, un secteur fortement carencé en arbre avec un réseau conséquent de rues à caractère routier : de réelles opportunités à étudier

Déplacements