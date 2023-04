Population, enjeux et priorités de développement : que dit l'INSEE sur des départements d'Occitanie ?

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a publié une monographie sur quatre départements de la région Occitanie. L'Aveyron, la Lozère, le Lot et le Gers sont concernés.

Population, enjeux et priorités de développement : l'INSEE a dévoilé plusieurs monographies sur des départements de la région Occitanie. L'Aveyron, le Lot, la Lozère et le Gers sont passés au crible. Que dévoilent ces études ?

Un Aveyron à plusieurs facettes

Selon l'INSEE, plusieurs visages se dégagent en Aveyron, "un département rural aux dynamiques d'emploi et de population contrastées selon les territoires". Après avoir rappelé que 279 500 personnes vivaient sur les terres aveyronnaises au 1er janvier 2023, l'Institut indique que cette population est "inégalement répartie sur le territoire".

Plus d'un habitant sur trois est âgé d'au moins 60 ans. "La population continue de se concentrer au sein des grandes aires de Rodez et de Millau", ajoute l'étude. Des secteurs "plus dynamiques en emploi", en sachant que ce dernier est, par rapport au niveau national, "proportionnellement plus élevé dans l'agriculture et dans l'industrie".

Mais dans ces mêmes agricultures et industrie, "l'Aveyron fait face aux défis liés à la transition écologique et à des difficultés plus conjoncturelles liées à la crise sanitaire et aux tensions géopolitiques". L'INSEE tempère en évoquant le taux de chômage aveyronnais, "parmi les plus bas de France. Le secteur tertiaire crée de l'emploi".

Enfin, en Aveyron, les emplois sont "moins qualifiés qu'en moyenne" et le niveau de vie reste "modeste", malgré un taux de pauvreté "contenu à un niveau inférieur" à celui de la France métropolitaine. Cette même pauvreté impacte particulièrement "les zones les plus rurales et montagneuses", où les habitants sont "plus éloignés des services et équipements".

Le Gers, entre ruralité et influence toulousaine

Aux portes de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest, le Gers est l'un des "départements les plus ruraux, agricoles et âgés de France". Le territoire va faire face à "un vieillissement de la population qui devrait s'accentuer, s'accompagnant d'enjeux de renouvellement de main-d’œuvre et de prise en charge du grand âge", précise l'INSEE.

Qui dit territoire rural dit "forte dépendance à la voiture, éloignement fréquent du lieu de travail et habitait majoritairement constitué de maisons individuelles souvent grandes". Selon l'étude, ce combiné rend les Gersois "particulièrement vulnérables au coût de l'énergie".

Mais le Gers compose avec plusieurs grands piliers. "L'est, largement tourné vers le pôle d'emploi toulousain, gagne de la population", note l'INSEE, qui se projette : "l'essor du tourisme vert et le déploiement de la LGV Bordeaux-Toulouse pourraient constituer des atouts pour les territoires notamment du nord ou de l'ouest du département".

Ruralité, industrie et tourisme pour le Lot

Au nord-ouest de l'Occitanie, le Lot, "quatrième département le plus rural de France". Porté par deux moteurs que sont Cahors et Figeac, le territoire abrite aussi "des bourgs ruraux, qui proposent des commerces et services essentiels à la population dans le nord du département".

Un "ancrage agricole caractéristique des territoires ruraux" symbolise une activité économique qui bénéficie tout autant "d'une industrie dynamique et d'une forte attractivité touristique". À l’instar du Gers, la population est "âgée et va encore vieillir, nécessitant le développement de l'offre médicale et de soins".

Même son de cloche concernant "les logements anciens et sous-occupés" ainsi que la "forte dépendance à la voiture" : selon l'INSEE, le Lot "devra composer avec les conditions de la vie rurale pour répondre aux enjeux environnementaux".

La Lozère équipée pour "résister aux crises"

De l'autre côté, dans la partie nord-est de l'Occitanie, la Lozère, "département le moins peuplé de France". L'étude note que le territoire a été "relativement épargné lors des crises économiques ou sanitaires", avec un "tissu économique tourné vers la population présente et sa composition sociale".

L'attractivité touristique pourrait aussi être dynamisée par "les grands espaces protégés des fortes chaleurs" qui se trouvent en Lozère. Mais encore une fois, le département traîne aussi plusieurs boulets : "les difficultés d'accès à certains équipements et l'usage quasi obligatoire de la voiture", qui sont la "rançon de ce cadre de vie", selon l'INSEE.

Enfin, les prochaines années devraient voir la Lozère "être confrontée à une augmentation importante du nombre de personnes âgées dans les prochaines années". L'étude rappelle cependant que le département est "bien équipé en structures d'accueil et de services pour les séniors".